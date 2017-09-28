В Шымкенте начинается допрос последнего и основного фигуранта дела "пивного короля"
28 сентября 2017, 14:39
Прессе дадут "зеленый свет" только на финальное заседание, на котором прозвучит приговор.
Сегодня в Енбекшинском районном суде Шымкента начнется допрос последнего и главного фигуранта резонансного уголовного дела "пивного короля" - Тохтара Тулешова, пишет Timeskz.
Ему предъявлены обвинения по экономическим преступлениям. Суд уже завершил допрос остальных восьми подсудимых, пятеро из которых подали ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.
После допроса Т. Тулешова суд, начавшийся еще 13 июля текущего года, вступит в завершающую стадию. Далее последуют прения и оглашение приговора.
Журналистов, как уже сообщалось, на процесс не пускают. Прессе дадут "зеленый свет" только на финальное заседание, на котором прозвучит приговор.
Фото: timeskz.kz.
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