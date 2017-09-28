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В Израиле задержали двух арабов, планировавших теракт на Храмовой горе

28 сентября 2017, 14:40

В ходе операции также были изъяты пистолеты и боеприпасы, которые задержанные планировали использовать во время готовящегося теракта.

Власти Израиля задержали двух израильских арабов, предположительно, планировавших теракт на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщила израильская антитеррористическая спецслужба ШАБАК, передает РИА Новости.

Согласно заявлению ШАБАК, в ходе операции 17 сентября были задержаны три израильских араба, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ*, двое из них предположительно готовили теракт на Храмовой горе в Иерусалиме, аналогичный атаке 14 июля. Все трое — жители арабского города Умм-эль-Фахм в Хайфском округе.

"Спустя некоторое время после теракта на Храмовой горе в июле 2017 года два жителя Умм-эль-Фахма готовили аналогичную атаку на территории комплекса", — приводится в документе заявление высокопоставленного представителя ШАБАК.

В ходе операции также были изъяты пистолеты и боеприпасы, которые задержанные планировали использовать во время готовящегося теракта.

Святыня иудаизма и ислама в Иерусалиме, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была 14 июля использована боевиками для нападения на израильских полицейских, два из которых были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото © РИА Новости / Радик Амиров

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