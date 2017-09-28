Волейболистка Алтынбекова: Я сосредоточена на волейболе

28 сентября 2017, 14:43

Самая красивая волейболистка Казахстана Сабина рассказала о том, чем сейчас занимается.

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова мечтает реализоваться как хорошая спортсменка, сообщает Sputnik.

"Было много предложений: и по поводу фильмов, и музыкальных проектов. На самом деле я сосредоточена на волейболе. Это мое основное желание – реализоваться как хороший спортсмен. Также я не отказываюсь от творческих идей, потому что это всегда плюс. Я только за, чтобы помогать Казахстану хоть чем-то", — сказала Сабина Алтынбекова.

© Foto: аккаунт Сабины Алтынбековой в соцсети


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