В соответствии с пунктом 2-6 статьи 6 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства РК «Об утверждении типовых правил регулирования миграционных процессов в областях, городах республиканского значения, столице» утверждены Правила регулирования миграционных процессов в Павлодарской области.

В частности, в Павлодарской области мониторинг миграционных процессов осуществляется с учетом их влияния на состояние социально-экономического и культурного развития, экологическую обстановку. К особенностям миграционных процессов относятся плотность населения, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, потоки внутренней миграции, процесс урбанизации, экологическая и религиозная обстановка региона, национальный состав населения, сбалансированность регионального рынка труда.

Также для регулирования миграционных процессов в регионе местные исполнительные органы в уполномоченный орган по вопросам миграции населения вносят предложения, касающиеся:

отнесения (исключения) соответствующей территории региона для расселения оралманов и переселенцев;

увеличения (сокращения) квоты на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе из числа этнических казахов и бывших соотечественников;

увеличения (сокращения) региональных квот приема оралманов и переселенцев на среднесрочный период или предстоящий год.

При оттоке населения, превышающем темпы воспроизводства населения, регулирование миграционных процессов осуществляется, в том числе, путем разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированной рабочей силы и оказание им содействия в ускоренной социальной адаптации, профессиональное обучение и переподготовку оралманов, особенно молодежи.

Вместе с тем, в целях обеспечения мониторинга и прогнозирования развития миграционной ситуации, решения вопросов трудоустройства, строительства школ, детских садов, медицинских учреждений, планирования социально-экономического развития осуществляется регистрационный учет населения.

Решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.