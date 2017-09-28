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5 миллиардов тенге направят участники форума «Туған жер» на развитие Актюбинской области

28 сентября 2017, 14:44

В работе форума принимают участие более 300 известных актюбинцев из 21 страны мира.

В Актобе проходит республиканский форум «Туған жер», организованный в рамках реализации программы Главы государства «Рухани жаңғыру», передает пресс-служба акима Актюбинской области.



В работе форума, который проводится в целях формирования патриотизма и любви к малой родине, принимают участие более 300 известных актюбинцев из 21 страны мира. В ходе форума они заявили о готовности реализовать социально-важные проекты на общую сумму 5 миллиарда тенге. В частности, помощь будет направлена на материально-техническое оснащение учебных заведений, обеспечение жильем детей-сирот, строительство и содержание детских садов и комплекса «Батыр-аналарға тағзым», реализацию ряда проектов в агропромышленном комплексе и др.



Таким образом, республиканский форум стал мощнейшим стимулом для расширения масштабов акции «Туған жерге тағзым». С начала текущего года в рамках данной акции в области уже реализовано 379 проектов на сумму более 1,3 млрд. тенге. На спонсорские средства были построены и оснащены современным оборудованием социальные объекты, благоустроены населенные пункты, отремонтированы дороги, решаются другие не менее важные проблемы жителей региона.



Отметим, в рамках форума также состоялось подписание 20 меморандумов о реализации крупных социально-экономических проектов общей стоимостью более 80 миллиардов тенге.



Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области













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