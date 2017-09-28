В Минсельхозе прокомментировали возможный рост цен на картофель

Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева прокомментировала мнение экспертов о росте цен на картофель до 300 тенге за килограмм к зиме , сообщает МИА « Казинформ ».





«По основным видам продукции - это 25 основных продуктов питания - у нас самообеспеченность составляет где-то 80%. То же самое по картофелю - мы самообеспечены. В годы неурожая, конечно, падают объемы производства, но здесь рынок сам себя замещает и дополняет. У нас есть примеры, когда на территорию Казахстана поступает импортный картофель. Это позволит более стабилизировать цены. Я не думаю, что это вызовет рост цены. То есть мы говорим о том, что картошка будет доступной и будет продаваться по приемлемой цене. 300 тенге за килограмм - такой цены к зиме не будет», - сказала она журналистам после пресс-конференции в Правительстве РК.





Ранее сообщалось, что аграрии ждут резкого роста цен. Картофель на прилавках в Казахстане может подорожать до 250-300 тенге за 1 килограмм. Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок. Сейчас оптовая цена за 1 кг местного картофеля составляет 55 тенге, хотя обычно осенью не превышала 35 тенге. Рост цен логичен, учитывая также и рост расходов в сравнении с прошлым сезоном - на топливо, запчасти, гербициды, удобрения, утверждают аналитики.







