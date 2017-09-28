В течении недели определится кандидат в президенты Иракского Курдистана

Накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, который прошел 25 сентября, в автономии были назначены новые выборы в парламент, а также выборы президента автономии. Они состоятся 1 ноября и должны помочь региону выйти из внутриполитического кризиса — полномочия старого состава парламента уже истекли, причем последние два года своей работы он не собирался из-за противоречий между партиями. Две из пяти парламентских партий Курдистана выступали против проведения референдума. Полномочия президента Масуда Барзани (лидера ДПК) также истекли. Накануне референдума он обещал, что не будет баллотироваться на новый срок.





"Это все остается в силе. Выборы будут в тот же самый день, 1 ноября, будет прямое голосование, одновременно будет голосование по выборам в парламент. Но пока никаких новостей, связанных с этим (с выдвижением кандидатов) нет, так как был референдум, и все внимание было к нему", — заявил Хашнау.





Он пояснил также, что партии пока не выдвигали своих кандидатов на пост президента, чтобы не создавать политическую конкуренцию, не раскалывать политическое поле и избирателей и не отвлекать внимание от самого референдума.



