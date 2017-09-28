Жители и гости столицы будут меньше платить за такси из аэропорта

Для улучшения сервиса пассажиров была создана чат-группа с единым номером.

С 1 октября будут снижены цены на поездки в такси из столичного аэропорта. Стоимость первых трех километров от аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в город теперь будет составлять 1 тыс. тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.





По словам председателя Ассоциации транспортников Астаны Медета Курманова, поездка от аэропорта в город на расстояние более трех километров обойдется дороже: каждый следующий километр будет стоить 100 тенге.





В настоящее время тариф на поездку по городу первые три километра составляет 500 тенге, а доехать до нужного места из железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» можно за 700 тенге.





«Для улучшения сервиса пассажиров была создана чат-группа с единым номером. Если у вас есть жалобы или предложения по качеству обслуживания, вы можете обращаться по номеру 8-700-555-76-07», – сообщил исполнительный директор Ассоциации транспортников Астаны Сакен Ханхожин.