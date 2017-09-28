Дадим румынам бой - тренер сборной Казахстана по футболу о предстоящем матче

Главный тренер сборной Казахстана по футболу поделился мнением и по поводу матча со сборной Армении

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк прокомментировал предстоящий 5 октября выездной матч против сборной Румынии в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Мы намерены дать бой хозяевам поля. Считаю, что наши футболисты ни в чем румынам не уступают. Конечно, самое главное - подойти к предстоящему поединку во всеоружии и не допустить тех ошибок, которые были допущены в предыдущих матчах», - сказал Бородюк.





Поделился тренер своим мнением и по поводу матча со сборной Армении (8 октября в Астане) в рамках отборочного этапа к чемпионату мира.





«Интересным ожидается и домашняя игра против Армении. Конечно, в составе армян есть мировая звезда - Генрих Мхитарян, однако кроме него есть и другие футболисты, которые отлично выступают за сборную. В любом случае, постараемся выжать максимум в предстоящих двух матчах», - отметил он.





Стоит отметить, что игроки национальной и молодежной сборных Казахстана посетили детский дом в городе Темиртау. В числе этих футболистов были Сергей Хижниченко, Виктор Дмитренко, Игорь Щацкий, Михаил Габышев, Оралхан Омиртаев, Геворг Наджарян, Руслан Алимбаев, а также главный тренер Александр Бородюк и экс-игроки сборной Казахстана Мурат Тлешов и Андрей Финонченко. Футболисты порадовали детишек памятными подарками и сладостями.





«Мне, как воспитаннику темиртауского футбола, очень приятно присутствовать здесь. Знаю, что детишки активно поддерживают нашу сборную и даже приезжают в Астану на матчи. Спасибо детям, которые нас вдохновляют. Мы всегда стараемся радовать вас», - сказал голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Щацкий.





«Футболисты с большой теплотой относятся к детям. Они делят с нами свои радости, свои победы, не забывают о нас, каждый раз приезжают с подарками. Очень часто приглашают на свои игры и нередко оказывают благотворительную помощь», - отметила в свою очередь директор детского дома Данекер Сейсекенова.





Автор: Азамат Сыздыкбаев

Фото Prosports.kz



