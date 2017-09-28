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Toyota и Mazda создали электромобильную компанию

28 сентября 2017, 15:06

Toyota, Mazda и Denso хотят создать некую базовую архитектуру, принципы которой позволят выпускать самые разные электромобили – от миникаров до полноценных легковых автомобилей, внедорожников и даже легких грузовиков.

Три японские компании – альянс Toyota и Mazda и производитель автокомпонентов и программного обеспечения Denso – подписали соглашение о совместной разработке базовых технологий для электромобилей. Для достижения этой цели они также решили основать новую фирму EV C.A. Spirit Co., Ltd., состоящую из смешанной группы инженеров. На первоначальном этапе в ней будут трудиться около 40 человек.

Toyota, Mazda и Denso хотят создать некую базовую архитектуру, принципы которой позволят выпускать самые разные электромобили – от миникаров до полноценных легковых автомобилей, внедорожников и даже легких грузовиков. В рамках EV C.A. Spirit Co., Ltd. партнеры будут решать три основные задачи: высчитывать характеристики, обеспечивающие оптимальную производительность и функциональность электрокаров и их отдельных компонентов, проверять полученные знания экспериментально, а затем делать расчеты уже под конкретные классы и типы транспортных средств с учетом размеров и мощности.

В совместное предприятие инвестировали 10 миллионов иен: 90% дала Toyota и по 5% – Mazda и Denso. Кроме того, каждая из сторон вложилась интеллектуально: Toyota – своей модульной платформой TNGA, Mazda – опытом в продуктовом планировании и компьютерном моделировании, Denso – знаниями в области электроники. В перспективе три компании хотят создать на основе своего альянса бизнес-структуру, в которой смогут поучаствовать и другие автопроизводители и поставщики.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mazda

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