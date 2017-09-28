Злостные неплательщики могут не дождаться подачи газа и тепла

На конец прошлого отопительного сезона долг составил 21 млрд тенге, однако основными должникам являются большие теплоэлектростанции (ТЭК), сказал генеральный директор АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Манас Тасыбаев, сообщает Bnews.kz.

«Это очень злободневная тема для нашей компании. На конец отопительного сезона в прошлом году долги составили 21 миллиард тенге - это очень большая нагрузка для нашей компании. На сегодняшний день мы уменьшили долг на 12 миллиардов тенге», - сказал он.

Тасыбаев отметил, что это не помеха для АО «ҚазТрансГаз Аймақ», однако предупредил что злостные неплательщики могут не дождаться подачи газа и тепла.

«Впереди отопительного сезона, это, конечно, помеха для нашей компании, но местными исполнительными органами работа ведется. В основном долги это большие ТЭКи, на наших потребителях это, конечно, не отразится, но злостных неплательщиков, пользуясь случаем, я хочу предупредить, что они могут остаться без газа. За потребленный газ, как и за другие услуги надо платить», - подытожил Тасыбаев.