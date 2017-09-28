В Актобе проходит Республиканский форум земляков «Туған жер»

Выступая с приветственной речью перед участниками форума Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова подчеркнула уникальность каждого из шести специальных проектов программы «Рухани жаңғыру».

В Актобе начал работу Республиканский форум земляков «Туған жер». В нем принимают участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, глава региона Бердыбек Сапарбаев, именитые актюбинцы, а также руководители центральных госорганов и акиматов областей.





Форум «Туған жер» проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру» в целях формирования патриотизма и любви к малой родине, вовлечения уроженцев, добившихся определенных успехов, в социально-экономическое развитие родного края. Для участия в форуме в регион прибыли свыше 300 делегатов из 21 страны мира. Планируется подписать более 20 меморандумов на более чем 80 млрд. тенге, провести 100 различных встреч, тренингов, семинаров, 63 мастер-класса, в том числе 25 медицинских операций с общим охватом более 10 тысяч человек.









Выступая с приветственной речью перед участниками форума Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова подчеркнула уникальность каждого из шести специальных проектов программы «Рухани жаңғыру», особо остановившись на спецпроекте «Туған жер», призванном стать основой общенационального патриотизма.





- Проект направлен на развитие гражданской активности и укрепление чувства ответственности за судьбу малой родины, возрождение интереса, уважения к традициям, истории и культуре родного края. Сегодня мы все стали участниками поистине знаменательного события - первого республиканского форума «Туған жер». Вовсе не случайно, что это происходит именно здесь - в городе Актобе. Священная земля является родиной многих выдающихся личностей. Актюбинская область является достойным примером реализации проектов духовной модернизации. Сегодня здесь в рамках акции «Туған жерге тағзым» ведутся масштабные работы по строительству и реконструкции социально-культурных объектов, детских садов, больниц, школ, парков, музеев. Как сказал Глава государства, патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону. Отрадно осознавать, что проект динамично развивает здоровое, гуманное, цивилизованное общество, которое твердо поддерживает инициативы Президента. Актюбинцы и здесь находятся в первых рядах, - отметила Госсекретарь.









Аким области Бердыбек Сапарбаев также поприветствовал гостей форума, ознакомил их с социально-экономическими достижениями региона, исполнением поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева.





- Как отметил Президент, чтобы стать конкурентоспособной нацией, нам необходимо провести модернизацию общественного сознания, сохранив свою культуру, национальный код и патриотизм. Все это начинается с любви к своей земле и малой родине. Поэтому я рад приветствовать на форуме более 300 успешных земляков-актюбинцев, прибывших из 21 страны мира. Сегодня нет ни одной сферы, где бы уроженец нашей области не добился больших высот. Наши земляки прославили область в литературе и искусстве, науке и спорте. Несомненно, все эти достижения стали возможны благодаря государству и условиям, созданными нашим Президентом, образованию, воспитанию и поддержке, оказанным вам на вашей малой родине. Сегодня родина рассчитывает на максимальную отдачу с вашей стороны во имя дальнейшего процветания родного края, во имя будущих поколений, - обратился к участникам мероприятия Бердыбек Сапарбаев.









Также сегодня глава региона Б.Сапарбаев представил Г.Абдыкаликой Парк здоровья. Инициатива строительства Парка принадлежит акиму области и активно поддержана медицинской общественностью. Сегодня это излюбленное место активного отдыха горожан и гостей города, в котором есть мини-футбольное поле, велодорожка, беговая дорожка, различные снаряжения и т д. Медицинскими работниками еженедельно проводятся акции, бесплатные занятия по йоге, скандинавской ходьбе, шейпингу.









Отметим, что примеру медицинской общественности региона последовали работники других сфер. В настоящее время в областном центре государственными учреждениями, крупными организациями и предприятиями ведется работа по строительству 34 скверов и аллей.









Всего в регионе реализуется 125 проектов ГЧП и социальной ответственности бизнеса с объемом частных инвестиций 50 млрд. тенге.









В текущем году в рамках акции «Туған жерге тағзым» дополнительно реализуются 555 проектов по благоустройству, строительству, реконструкции социальных объектов на 2,8 млрд. тенге. На сегодня реализовано 379 проектов на сумму более 1,3 млрд. тенге.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



