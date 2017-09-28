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В Китае пациентка не успела дойти до родильного отделения и стала мамой прямо в лифте

28 сентября 2017, 15:16

По словам врачей китайской больницы, малыш родился здоровым и его жизни ничего не угрожает.

Беременная женщина поднималась на лифте в родильное отделение городской больницы округа Вэньшан в Восточном Китае, когда внезапно её схватки усилились и она начала рожать прямо в кабине. Инцидент попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как оператор лифта срочно останавливает его и просит выйти всех пассажиров, сообщает Mirror, передает Life.ru.


Было уже поздно перевозить женщину в родильную палату, поэтому врачи приняли решение принимать роды прямо в лифте. После того как малыш появился на свет, медперсонал не стал перерезать пуповину и перенёс его вместе с мамой на носилки. К счастью, ребёнок родился здоровым и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мария Паламарчук

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