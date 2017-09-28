Клип «Папина дочка» Егора Крида удалили после обвинений в плагиате
28 сентября 2017, 15:21
Администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко.
Музыкальное видео на песню «Папина дочка» российского поп-исполнителя Егора Крида удален с видеохостинга YouTube из-за жалобы на нарушение авторских прав. Такое сообщение появляется, если пройти по ссылке на ролик, сообщает Lenta.ru.
Клип был опубликован весной 2016 года и собрал около 45 миллионов просмотров.
Администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко.
Вдовченко подал жалобу во все сервисы, где опубликована песня, пишет TJournal.
Ранее в сентябре музыкант подал в суд на лейбл Black Star, которому принадлежат права на композицию Крида. Он обвинил компанию в использовании в «Папиной дочке» его трека Remembering Kate, написанного в 2013 году.
Вдовченко потребовал от лейбла четыре миллиона рублей. В Black Star на это заявили, что конфликт будет решаться в судебном порядке.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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