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Клип «Папина дочка» Егора Крида удалили после обвинений в плагиате

28 сентября 2017, 15:21

Администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко.

Музыкальное видео на песню «Папина дочка» российского поп-исполнителя Егора Крида удален с видеохостинга YouTube из-за жалобы на нарушение авторских прав. Такое сообщение появляется, если пройти по ссылке на ролик, сообщает Lenta.ru.

Клип был опубликован весной 2016 года и собрал около 45 миллионов просмотров.

Администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко.

Вдовченко подал жалобу во все сервисы, где опубликована песня, пишет TJournal.

Ранее в сентябре музыкант подал в суд на лейбл Black Star, которому принадлежат права на композицию Крида. Он обвинил компанию в использовании в «Папиной дочке» его трека Remembering Kate, написанного в 2013 году.

Вдовченко потребовал от лейбла четыре миллиона рублей. В Black Star на это заявили, что конфликт будет решаться в судебном порядке.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

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