13 новых скверов и аллей открыли в Актобе в текущем году

Всего на озеленение города в текущем году направлено более 1 млрд. тенге.

В Актобе участники республиканского форума «Туған жер», проходящего в рамках программы Главы государства Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», посетили первый в Казахстане «Парк здоровья».





Инициатива открытия новых мест отдыха для горожан принадлежит акиму области Бердыбеку Сапарбаеву. Она была активно поддержана медицинской общественностью.









Сегодня на территории Парка высажено более 1500 деревьев и кустарников, установлены воркаут-площадки, велотрасса, площадки для игры в футбол, настольный теннис, фонтан. Примечательно, что большое количество деревьев посажено заслуженными людьми, корифеями отечественной медицины и гостями из ближнего и дальнего зарубежья.









Всего, в текущем году на территории г. Актобе были начаты работы по созданию 34 новых парков и скверов.









Скверы и парки, которые украсят город, пополнят зеленый фонд и станут комфортными местами отдыха для горожан, своими силами строят государственные учреждения, крупные организации и предприятия. В зависимости от проектов, в новых местах отдыха устанавливают спортивные и детские площадки, велодорожки и тротуары.









Реализация 13 проектов уже завершена. К примеру, недавно в микрорайоне Болашак был открыт новый сквер «Made in Aktobe». Новым местом досуга для актюбинцев также стал сквер финансистов и экономистов, особенность которого - символическая архитектурная форма в виде «100 тенге».









Всего на озеленение города в текущем году направлено более 1 млрд. тенге.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



