Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился на 38%

В рамках предстоящего визита Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина сегодня в Ереване (Армения) состоялось 7-ое заседание казахстанско-армянской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).

Казахстанскую часть возглавил вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, армянскую часть представлял заместитель министра иностранных дел Республики Армения Роберт Арутюнян.

Стороны отметили, что за время работы МПК зарекомендовала себя как действенный механизм и площадка для обсуждения и решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Достигнутые договоренности находят свое отражение в межправительственных документах и совместных мероприятиях.

В ходе заседания комиссии обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, науки, транспорта, культуры, туризма и пр.

Участники заседания отметили, что сложилась положительная динамика роста взаимной торговли. Если в 2016 году рост казахстанско-армянского торгового оборота составил 8%, то по итогам 7 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Арменией увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2,6 млн. долл. США.

При этом Ерлан Хаиров подчеркнул, что имеющийся потенциал использован не в полной мере. Целесообразно активизировать торгово-экономическую составляющую двустороннего сотрудничества, а также принять меры по налаживанию прямых контактов бизнес-кругов наших стран.

Основной упор необходимо сделать на взаимное продвижение экспорта и расширение экспортно-импортной номенклатуры. Так, например, за годы независимости в Казахстане появились новые производства, модернизированы действующие заводы. У нас выпускается новая продукция, которая соответствует международным стандартам качества и успешно экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В целях проработки вопросов взаимного продвижения товаров на рынки Казахстана и Армении стороны договорились способствовать развитию грузопотоков железнодорожным транспортом по территории двух государств.

Поступательно развиваются взаимоотношения в культурно-гуманитарной и научной сферах.

Следующее заседание МПК пройдет в 2018 году в Астане (Казахстан).

Итоговый протокол заседания МПК будет подписан Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женисом Касымбеком и Министром экономического развития и инвестиций Республики Армения Суреном Караяном.

Справочно:

Внешнеторговый оборот за 2016 год - 5,4 млн.долл.США, рост на 8% (5,0 млн.долл.США). Экспорт - 0,6 млн. долл. США, снижение на 21,8% (0,7 млн.долл.США). Импорт - 4,8 млн. долл. США, рост на 13% (4,3 млн.долл.США).

Товарооборот за 7 месяцев 2017 год составил 2,6 млн. долл. США, рост на 37,9%, (1,9 млн.долл.США). Экспорт 0,6 млн. долл. США, увеличился в 4 раза (0,1 млн.долл.США). Импорт- 2,0 млн. долл. США, рост на 13,8% (1,7 млн.долл.США).

По состоянию на 1 сентября 2017 года в Казахстане зарегистрировано 268 юр. лиц, филиалов и представительств с армянским участием, из них действующих 174.

За период с 2005 г. по 1 кв. 2017 г. валовый приток прямых инвестиций из Армении в Казахстан составил 1,0 млн. долл. США, отток составили 43,3 млн. долл. США.