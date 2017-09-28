МКС подняли почти на километр для встречи с грузовиком
28 сентября 2017, 15:34
Атмосфера нагрелась из-за повышенной активности Солнца и сместила станцию с привычного пути.
Центр управления полётами скорректировал орбиту Международной космической станции, подняв её почти на километр, передает Life.ru.
— По предварительным расчётам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота станции над поверхностью Земли по итогам маневра увеличилась на 800 м и составила 404,9 км, — рассказали в ЦУП.
Сделано это было для грядущей стыковки МКС с кораблём "Прогресс МС-06", старт которого запланирован на 12 октября. А приподнял станцию над землёй космический грузовик, который уже пристыкован к ней, — "Прогресс МС-06".
Коррекция орбиты понадобилась, так как она "просела" из-за изменений в атмосфере. А те, в свою очередь, вызвала недавняя повышенная солнечная активность.
Фото: Роскосмос
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