В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан, прав на них, а также форм документов, удостоверяющих права на них.

Гражданское воздушное судно регистрируется в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан по заявлению его собственника (владельца) или его эксплуатанта только при условии, если:

1) воздушное судно не зарегистрировано в другом государстве;

2) собственником или эксплуатантом воздушного судна является физическое или юридическое лицо Республики Казахстан;

3) сертификат типа воздушного судна или другой аналогичный документ были выданы или признаны действительными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

С момента внесения в Государственный реестр гражданских воздушных судов Республики Казахстан гражданское воздушное судно приобретает национальную принадлежность Республики Казахстан.

Свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна находится на борту воздушного судна.

Гражданское воздушное судно, занесенное в Государственный реестр гражданских воздушных судов Республики Казахстан, допускается к полетам как в воздушном пространстве Республики Казахстан, так и за его пределами.

Также учету подлежат беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 1,5 кг.

В случае постановки на учет беспилотного летательного аппарата уполномоченный орган выдает свидетельство о постановке на учет беспилотного летательного аппарата по форме согласно приложению 12 к Правилу.

Учет беспилотного летательного аппарата ведется уполномоченным органом в специальном журнале. Учетные номера постановки на учет беспилотных летательных аппаратов должны соответствовать их порядковым номерам в журнале учета беспилотного летательного аппарата. Реестр учета беспилотного летательного аппарата ведется по форме согласно приложению 13 к Правилу в бумажном виде. При наличии соответствующего защищенного программного продукта Реестр учёта беспилотного летательного аппарата ведется на электронных носителях с возможностью дублирования. При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

Срок постановки на учет, а также снятие с него беспилотного летательного аппарата составляет 30 рабочих дней.

Лица, приобретающие беспилотные летательные аппараты с целью эксплуатации, обращаются с заявлением о постановке на учет в уполномоченный орган с приложением следующих документов:

1) заявление по форме согласно приложению 14 к Правилу;

2) копию учредительного документа (для юридических лиц) или документ удостоверяющих личность (для иностранных физических лиц).

в случае, когда физическое или юридическое лицо является нерезидентом Республики Казахстан документы представляется в нотариально заверенном виде;

3) нотариально заверенная копия договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий право собственности (нотариально заверенные), либо решение суда;

4) нотариально заверенная копия договора аренды, лизинга, имущественного найма, иной документ, подтверждающий право пользования беспилотным летательным аппаратом;

5) копия документа изготовителя с описаниями характеристик беспилотной авиационной системы (максимальная взлетная масса, максимальная скорость, максимальная высота полета, максимальное время полета, канал управления, дальность полета, дальность управления);

6) тип и номер летательного аппарата (паспорт), двигателя и станции внешнего пилота (паспорт);

7) копию сертификата типа или эквивалентного ему документа (при наличии);

8) свидетельство об исключении беспилотного летательного аппарата (в случае если беспилотный летательный аппарат состоял на учете иностранного государства) с учёта иностранного государства;

9) подтверждение заявителя в произвольной письменной форме об отсутствии военного и прослушивающего оборудования на регистрируемом беспилотном летательном аппарате.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.