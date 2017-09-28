Банки России столкнулись с дефицитом валюты
28 сентября 2017, 15:43
Банки заняли по валютным свопам с ЦБ максимальный объем долларов за всю историю.
Потребность в ней сохранится, что ослабит рубль, но ситуация может быть сглажена ростом цен на нефть, считают эксперты, пишет РБК.
«Сейчас запас валюты у банков равен нулю», — констатировал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай и пояснил, что такова оценка объема высоколиквидных валютных активов банков за вычетом остатков на расчетных счетах.
Рост спроса на данный инструмент свидетельствует о том, что из России есть отток валюты и что свободные остатки, которые содержатся на корреспондентских счетах банков, уменьшаются или становятся недостаточными для удовлетворения требований клиентов по платежам, указывает и начальник операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Сокращение запасов валюты наблюдалось с весны — в июле валютные ликвидные активы банков уменьшились приблизительно на $3,2 млрд, в июне — на $0,7 млрд, в мае — на $4,3 млрд, в апреле — на $3,7 млрд, в марте — на $1,6 млрд. Постепенно исчерпывался запас валютной ликвидности у банков, сформированный в начале года на фоне низкого импорта и в отсутствие дивидендных выплат, уточняет Порывай.
По мнению Дениса Порывая, основная причин резкого оттока в последнем квартале — это высокий объем выплат по внешним долгам. Сергей Романчук также говорит, что банки в августе обращались к валютным конверсионным операциям, в том числе из-за сделки «Роснефти» с Essar. В октябре 2016 года сообщалось, что «Роснефть» и консорциум международных инвесторов в составе Trafigura, UCP и Essar подписали договоры о покупке 98% Essar Oil — второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии. «Роснефти» должно было отойти 49% НПЗ. Пресс-служба «Роснефти» сообщала, что общая стоимость приобретения составит $12,9 млрд. 21 августа 2017 года сделка была закрыта.
Также фактор спроса на валюту — это размещение Минфином в сентябре этого года евробондов объемом $3,9 млрд, покупка которых абсорбировала некоторую валютную ликвидность банков, перечисляет Романчук. «В итоге Минфин получил доллары, которые сейчас размещаются в ЦБ, а из банковской системы они были изъяты», — комментирует он.
Рынок сузился, и в результате — дедолларизация банковского сектора, добавляет Романчук.
По данным Московской биржи на 20:00 мск 27 сентября, стоимость доллара составила 58,13 руб. (рост на 30 коп.), а стоимость нефти марки Brent — $58,2. Объем торгов по доллару расчетами «завтра» (инструмент USDRUB_TOM) к 20:00 достиг максимального уровня более чем за три месяца — около 291 млрд руб.
В целом ситуация не выглядит критичной, но дополнительный риск создает неожиданное сентябрьское ужесточение риторики ФРС США, указывает Евгений Кошелев. «В условиях, когда рынок недооценивал перспективы повышения стоимости долларов на горизонте второго полугодия 2017-го, продление краткосрочных контрактов на рубеже третьего и четвертого кварталов может вызвать некоторый ажиотаж», — считает эксперт.
Юлия Титова
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880475-812943bc307509c3d6a1974800fbdcf1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...