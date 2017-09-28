Банки России столкнулись с дефицитом валюты

«Сейчас запас валюты у банков равен нулю», — констатировал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай и пояснил, что такова оценка объема высоколиквидных валютных активов банков за вычетом остатков на расчетных счетах.

Рост спроса на данный инструмент свидетельствует о том, что из России есть отток валюты и что свободные остатки, которые содержатся на корреспондентских счетах банков, уменьшаются или становятся недостаточными для удовлетворения требований клиентов по платежам, указывает и начальник операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Сокращение запасов валюты наблюдалось с весны — в июле валютные ликвидные активы банков уменьшились приблизительно на $3,2 млрд, в июне — на $0,7 млрд, в мае — на $4,3 млрд, в апреле — на $3,7 млрд, в марте — на $1,6 млрд. Постепенно исчерпывался запас валютной ликвидности у банков, сформированный в начале года на фоне низкого импорта и в отсутствие дивидендных выплат, уточняет Порывай.





По мнению Дениса Порывая, основная причин резкого оттока в последнем квартале — это высокий объем выплат по внешним долгам. Сергей Романчук также говорит, что банки в августе обращались к валютным конверсионным операциям, в том числе из-за сделки «Роснефти» с Essar. В октябре 2016 года сообщалось, что «Роснефть» и консорциум международных инвесторов в составе Trafigura, UCP и Essar подписали договоры о покупке 98% Essar Oil — второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии. «Роснефти» должно было отойти 49% НПЗ. Пресс-служба «Роснефти» сообщала, что общая стоимость приобретения составит $12,9 млрд. 21 августа 2017 года сделка была закрыта.



