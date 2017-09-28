Доклад Заместителя директора Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Джакупова А.К.

(г. Астана, 20 сентября 2017 года)

Сегодня малый и средний бизнес - это основа благосостояния страны, поэтому сейчас перед нами стоит задача создать максимально благоприятные условия для его динамичного развития.

Для этого государством на системной основе проводится соответствующие реформы, наиболее актуальными из которых, на мой взгляд, являются принятие Нового налогового кодекса и дерегулирование бизнеса.

Позвольте подробнее рассказать о каждой из них.

Для сокращения излишнего регулирования бизнеса выработаны общие подходы, которые предусматривают:

реформирование контрольно-надзорной деятельности;

реформирование информационных инструментов;

реформирование разрешений, выдаваемых монополистами и субъектами квазигосударственного сектора;

развитие института «саморегулирования»;

расширение возможностей института «Анализа регуляторного воздействия»;

ревизия законодательства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции;

фронтальное снижение всех видов издержек для бизнеса;

улучшение рейтинга Doing Business.

Данные направления будут реализованы в рамках единого законопроекта, направленного на сокращение выявленных издержек, препятствующих развитию и становлению конкурентоспособного бизнеса. Данный законопроект планируется принять уже к концу этого года.

Анализ проверочной деятельности показал, что, несмотря на проводимые реформы, сегодня все еще существует контрольная нагрузка на бизнес.

В этой связи, проведена масштабная ревизия и анализ контрольно-надзорной деятельности, по результатам чего предлагается:

1. внедрить профилактический контроль.

Практика показывает, что действующая система государственного контроля и надзора организована таким образом, чтобы только констатировать факты нарушений и применять меры ответственности.

Тогда как, принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения.

Поэтому кардинальным отличием от действующей системы проверок будет являться предупреждение и профилактика правонарушений без возбуждения административного производства.

2) исключить 24 сферы контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности;

3) исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 165 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих - государственных служащих;3) сократить 17 654 требований по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50 % всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85 % требований, в сфере пожарной безопасности 72% требований;

4) перевести 6 сфер из 25 на общий порядок организации и проведения проверок;

5) исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 30 статьям Кодекса об административных правонарушениях.

В целом, принимаемые меры по реформированию государственного контроля и надзора позволят сократить количество проверок к 2018 году на 30 %, что составит не более 70 тыс. (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 году - еще на 10 %.

Одной из самой значимой нагрузки на бизнес является большое количество информационных инструментов, которые вводятся бесконтрольно и бессистемно.

Сегодня уже выявлено 1624 информационных требований к бизнесу, многие из которых дублируются между собой, с функциями в рамках контрольной деятельности либо с формами государственной статистической отчетности.

Поэтому с применением инструмента «Гильотины» уже к 2018 году планируется снизить количество таких информационных инструментов на 30 % и закрепить законодательно их исчерпывающий перечень.

Углубленно проводится работа по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы.

Как вы знаете, в прошлом году проведена реформа по 50 %-му сокращению разрешительных документов, в результате чего количество разрешительных документов с 708 доведено до 316.

Работа в данном направлении продолжается. Проведена ревизия разрешительной системы и выявлено 91 разрешение, выдаваемые предприятиями - монополистами и субъектами квазигосударственного сектора, которые не урегулированы законодательством в полной мере.

В этой связи, по итогам проводимого анализа и оценки их целесообразности, будет сформирован и законодательно регламентирован их перечень.

Для качественной оценки издержек и выгод от вводимого регулирования выработаны меры по расширению института АРВ, а именно:

распространение процедуры АРВ на все решения местного уровня, а также ведомств центрального государственного органа;

усиление оценки действующих способов воздействия, посредством признания их неэффективными в порядке пересмотра;

регламентация изъятий определённых сфер из предмета АРВ;

конкретизация случаев не проведения АРВ Национальным банком;

регламентация процедуры АРВ в регионах и другие нормы по исключению выявленных противоречий

Кроме того, ведется работа по дальнейшему развитию института саморегулирования, внедренного в прошлом году.

На сегодняшний день, данный институт на добровольной основе функционирует в букмекерской деятельности, экологическом аудите, налоговой консультации, пожарной безопасности.

Ведется работа по введению обязательного саморегулирования в 6 потенциальных сферах, в частности в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельностях, а также в деятельностях экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства.

При этом по оценочной деятельности и деятельности экологического аудита соответствующие поправки уже проработаны и включены в соответствующие законопроекты на этот год.

В настоящее время активно ведется работа по разработке стимулирующих мер для объединения бизнеса в добровольные саморегулируемые организации, а именно:

стимулирование развития добровольных СРО, в том числе создания СРО, основанных на обязательном членстве, на базе добровольных

стимулирование субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности к переходу на саморегулирование

расширение перечня организационно-правовых форм НКО, имеющих право на получение статуса СРО.

Помимо этого ведется работа по сокращению фронтальных издержек.

Значительная доля издержек бизнеса связана с оплатой услуг предприятий государственного сектора, естественно-монопольных услуг, а также с затратами на получение дополнительных услуг предприятий, оказывающих услуги при подключении к инфраструктуре (сетям) субъектов естественных монополий, выдаче технических паспортов.

В связи с чем, по результатам проведенного анализа цен и тарифов на эти услуги, а также с учетом предложений бизнеса выработаны меры, направленные на:

- сокращение ряда платных государственных услуг, услуг предприятий-монополистов и квазигосударственных предприятий;

- пересмотр размеров платежей и тарифов;

- поэтапное устранение дифференциации тарифов (цен) по группам потребителей на регулируемые коммунальные услуги.

Шестое. Проводится ревизия законодательства на предмет выявления норм, препятствующих развитию конкуренции, по итогам чего формируются поправки в действующее законодательство.

В настоящее время проведена ревизия 77 законов и 747 подзаконных актов на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции. В результате ревизии указанных законодательных актов было выявлено 2165 норм, препятствующих конкуренции.

В результате чего будет обеспечено масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономия ресурсов, рост производительности труда, улучшение бизнес-климата и развитие массового предпринимательства.

В результате проводимой работы уже сегодня мы получили хорошую международную оценку проводимой работы, заняв 35 место в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business», улучшив свои показатели на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума данная работа также неплохо оценена. По индикатору «Обременительность административного регулирования» Казахстан улучшил свои показатели на 8 позиций, заняв 38 место (в 2015-2016 годах - 46 место).

Для улучшения позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» уже выработаны поправки в действующее законодательство, направленные на:

введение запрета государственным органам и финансовым организациям требовать печать на документах субъектов частного предпринимательства;

определение порядка подачи документов в судебные органы в электронном формате и применение средств видеоконференцсвязи в ходе судебного разбирательства;

установление порядка проведения проверок органами государственного архитектурного контроля;

установление ограничений аттестованным экспертам в сфере строительства в части осуществления деятельности только в одном юридическом лице;

расширение возможности по привлечению средств ведения факторинга и финансового лизинга при проведении процедуры банкротства;

установление порядка раздельного голосования кредиторов по плану реабилитации;

передача НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В конечном итоге единым законопроектом будут внесены изменения и дополнения в 15 Кодексов и 103 Закона.