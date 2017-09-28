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Новый Volvo XC90 будут выпускать в США

28 сентября 2017, 15:45

В предприятие, расположенное в городе Чарлстон, «Вольво» инвестирует более 1,1 миллиарда долларов.

Первый американский завод Volvo Cars, который компания строит в Южной Каролине с 2015 года, будет выпускать кроссовер XC90 нового поколения. Старт производства намечен на 2021 год.

В предприятие, расположенное в городе Чарлстон, «Вольво» инвестирует более 1,1 миллиарда долларов. Осенью 2018 года там начнут собирать седан S60 следующего поколения (отметим, что нынешний S60 поставляют в США из Китая). Для организации производства XC90 и строительства офисного городка компания дополнительно наймет еще 1900 человек, увеличив общий штат завода почти до 4000. Никаких подробностей о следующем XC90 автопроизводитель не раскрыл, но текущее, второе поколение модели, появившееся в 2014 году, лучше всего продается именно в США, поэтому решение о локализации производства выглядит вполне логично.

В настоящее время международная производственная сеть Volvo включает два европейских (Швеция и Бельгия) и два китайских завода, причем в Поднебесной уже строят третий. Предприятие в Дацине отведено под флагманский седан S90, в Чэнду – под модели 60-й серии, в Луцяо – под компактную 40-ю серию и соплатформенные модели Lynk & Co. В Швеции собирают 90-ю и 60-ю серии, в Бельгии – 40-ю.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volvo

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