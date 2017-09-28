Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 340,58, USDKZT_TOM = 340,65 EURKZT_TOD = 400,10, RUBKZT_TOD = 5,8418, RUBKZT_TOM = 5,8338, USDKZT_0_001 = +9,6490 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,2969 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом CNYKZT_SPT сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями с 01 по 08 октября в Китайской Народной Республике (Праздник середины осени).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 340,58 тенге за доллар США при объеме торгов 222 200 тыс. долларов США;

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOМ) составил 340,65 тенге за доллар США при объеме торгов 11 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 400,10 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8418 тенге за рубль при объеме торгов 1 307 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOМ) составил 5,8338 тенге за рубль при объеме торгов 2 304 000 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 340,43 тенге за доллар (+0,52 тенге), суммарный объем торгов - 320 150 тыс. USD (+161 850 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,6490% годовых при объеме торгов 98 800 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,2969% годовых при объеме торгов 257 200 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.