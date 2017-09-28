Пострадавших в Турции казахстанцев могут вывезти санавиацией

"В настоящее время Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК предпринимает необходимые меры по немедленному возвращению на родину граждан Казахстана, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия 21 сентября т.г. в турецкой провинции Анталья", - говорится в сообщении.





Как сообщили в ведомстве, в обстоятельствах данного дела разбираются с момента обращения Консула РК в провинции Анталья Бауыржана Абдрахманова, поскольку до сегодняшнего дня никаких прямых обращений в туристское ведомство со стороны пострадавших, их представителей либо родных и близких не было. При этом отмечается, что Комитетом индустрии туризма рассматриваются все обращения подобного характера, поступающие как официально, так и в экстренном порядке посредством СМИ, социальных сетей, мессенджеров и иных источников.





Кроме того, как стало известно, все семь человек приехали в Турцию не по путевкам туркомпаний, а самостоятельно рейсами зарубежных авиаперевозчиков. К тому же, они не имеют при себе свидетельств о страховании жизни и здоровья, что значительно осложнило задачу по выяснению причин и выявлению некоторых важных для оказания экстренной помощи моментов.





«Среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 7 граждан РК. В настоящее время трое из них вернулись в Казахстан, а четверо продолжают находиться в Турции. Их состояние оценивается, как стабильное. Кроме того, к ним приехали трое родителей. По ходатайству наших дипломатов при содействии руководства департамента здравоохранения провинции Анталья пострадавшим оказывается необходимая помощь. Нами на данный момент отрабатываются вопросы транспортировки наших граждан на родину. Хотелось бы отметить, что Комитетом проведены переговоры с представителями компании «AirAstana», в результате которых авиаперевозчик выразил готовность предоставить бесплатные билеты для обратного перелета родителей пострадавших ребят, поскольку они уже несколько дней находятся в Анталье и остались практически без средств для покупки авиабилетов. В целом ситуация находится на контроле Комитета, и в скором времени ребята и их родители будут доставлены домой», - прокомментировали ситуацию в Комитете индустрии туризма.





Наряду с этим, в ведомстве сообщили о дополнительных мерах реагирования принятых туристским ведомством посредством обращения в Министерство здравоохранения с просьбой оказать содействие по транспортировке на родину казахстанцев, получивших тяжелые травмы и неспособных передвигаться самостоятельно, силами Республиканского центра санитарной авиации. На данный момент вопрос находится на рассмотрении.





Вместе с тем, представители Комитета индустрии туризма предупредили граждан Казахстана, что во избежание подобных ситуаций в дальнейшем нашим соотечественникам следует, при самостоятельном планировании заграничных поездок, оформлять страховые полисы либо обращаться по турпутевкам в профессиональные туркомпании, в том числе являющиеся участниками системы гарантирования прав граждан. В таком случае, администратор системы гарантирования в лице фонда «Туристік Қамқор» будет способен осуществлять действия по защите прав граждан РК, включая их вывоз и доставку на территорию Казахстана.





К тому же, при оформлении турпутевки и заключении договора с туркомпаниями, потенциальные туристы должны предоставлять свидетельство (договор) о страховании жизни и здоровья, которое предусматривает оплату медицинской помощи туристам и возмещение их расходов при наступлении страхового случая непосредственно в стране (месте) временного пребывания.



