Первая интерактивная религиозная карта в Казахстане запущена в Алматы

Данный проект не имеет аналога не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии.

«Центром изучения и анализа» Управления по делам религий г. Алматы проведена презентация интерактивной религиозной карты для руководителей религиозных объединений города, сообщает Zakon.kz





Первая интерактивная религиозная карта, запущенная в Алматы, является единственной не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Она разработана «Центром изучения и анализа» Управления по делам религий г. Алматы, ее целью является изучение религиозной ситуации в южном мегаполисе.





По словам заместителя руководителя Управления по делам религии г. Алматы Нурлана Кикимова, интерактивная религиозная карта поможет организовать мониторинг религиозной ситуации в Алматы, а также оперативно влиять на различные нарушения законодательства о религии.





- С этой целью нами был разработан данный проект. На сегодня в Алматы действуют 178 религиозных объединений, кроме этого, имеются различные места сборов верующих, которые проводят свои религиозные обряды, не согласовывая с местными исполнительными органами. Также существуют еще различные очаги напряженности, где, возможно, распространяется религиозная литература, не прошедшая религиоведческой экспертизы в Комитете по делам религии, поэтому этим проектом мы попытались привлечь горожан к организации мониторинга религиозной ситуации в городе. Надеемся, что данная карта поможет нам внести ясность, а также совместными усилиями проводить профилактические мероприятия. На сегодняшний день мы во всех слоях населения активно проводим профилактические мероприятия, направленные на предупреждение религиозного экстремизма и терроризма.





Проект по разработке этой карты стал своеобразным ответом на имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере межконфессиональных отношений, считает руководитель «Центра изучения и анализа» Управления по делам религий г.Алматы Бейбит Турабаев.





- Вы все прекрасно знаете, что одной из самых серьезных угроз стабильности и мирному развитию нашего общества является распространение в ней идеологии различных радикальных и экстремистских религиозных учений, а также деструктивных религиозных культов, - говорит Бейбит Турабаев. - Проект представляет собой специализированный электронный портал, где размещен большой массив информации. Основным его преимуществом или, как сейчас модно стало говорить, фишкой является интерактивная карта, где размещены все религиозные объединения города, культовые сооружения, места реализации религиозной литературы и другие объекты с подробным описанием. Более того, функционал ресурса предусматривает подачу сообщений через сайт с указанием на карте точной геопозиции, прикреплением видео и фото материалов. Это даст возможность вовлечь самих алматинцев в процесс мониторинга.





В целом все работы по разработке и наполнению ресурса на сегодняшний день завершены. Ожидается, что внедрение проекта позволит, во-первых, максимально информировать горожан о легально действующих религиозных объединениях, культовых сооружения и миссионерах, что в значительной степени позволит оградить их от вовлечения в деятельность незарегистрированных религиозных течений и деструктивных культов.





Во-вторых, значительно оптимизирует процесс мониторинга и позволит вовлечь в данный процесс горожан, что увеличит эффективность и оперативность проводимой работы.





В-третьих, позволит сотрудникам ряда государственных органов получить доступ к единой и актуальной базе данных, с доступом 24 часа в сутки, а также ускорит процессы коммуникации между ними и, как следствие, оперативность реагирования на возможные нарушения законодательства в сфере религии.





Данный проект является уникальным в масштабах страны и уже получил положительную оценку ряда вышестоящих государственных органов.





Торгын Нурсеитова







