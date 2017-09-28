Существование «Исламского государства» подходит к концу
28 сентября 2017, 16:00
Группировке удается сохраняться благодаря тому, что не выполняется введенное Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия террористам.
Террористическая группировка «Исламское государство»* как «территориальный проект» находится на последней стадии существования. Об этом заявил агентству «Интерфакс» директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Илья Рогачев, передает Lenta.ru.
По его словам, это происходит «ввиду эффективных военных действий, прежде всего со стороны сирийской армии и российских ВКС».
Дипломат отметил, что боевикам ИГ «удается выживать, хотя группировка и не процветает так, как это было два года назад».
«Значительные финансовые средства так или иначе продолжают поступать в их распоряжение, в том числе извне», — добавил Рогачев.
Он пояснил, что группировке удается сохраняться благодаря тому, что не выполняется введенное Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия террористам.
При этом дипломат сообщил, что ИГ превращается в сетевую организацию по типу «Аль-Каиды» (запрещена в России), которая «расползается по миру». «То есть становится организацией с горизонтальной системой управления и автономными ячейками регионального или субрегионального масштаба», — рассказал он в интервью агентству.
Как отметил Рогачев, эти ячейки «практически независимы друг от друга, объединены скорее общей идеологией, чем какими-то физическими линиями коммуникации, денежными потоками или еще чем-то».
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории Казахстана.
Фото: Ali Hashisho / Reuters
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