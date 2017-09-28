Новые факты крупного ДТП в Костанае: подозреваемая девушка-водитель в положении
28 сентября 2017, 16:03
Она находится сейчас под присмотром врачей.
Девушка-водитель автомашины марки Infiniti, подозреваемая в крупном ДТП в Костанае, в ходе которого погиб мотоциклист, сейчас находится под конвоем в городской больнице, сообщает МИА «Казинформ».
Как оказалось, девушка беременна и сейчас находится под присмотром врачей.
«По поводу аварии на Абая, в ходе которого погиб мотоциклист. За рулём Infiniti была девушка 1994 года рождения. На сегодняшний день она задержана, находится под конвоем. Подозреваемая в положении, поэтому сейчас под наблюдением врачей. Вопрос об ее аресте будет решаться через суд», - сообщил в ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов, заместитель начальника МПС ДВД Костанайской области Курмет Мажикенов.
Как он отметил, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.
«Сейчас проводится досудебное расследование, это ряд автотехнических, судебно-медицинских экспертиз. Конечно, вопрос об аресте стоит, девушка на сегодняшний день задержана, материалы направлены в суд», - пояснил Мажикенов.
Напомним, 21 сентября в 21. 08 часов в Костанае 23-летняя водитель, управляя автомобилем марки Infiniti , следуя по улице Павлова выехала на перекресток улиц Павлова - Абая и допустила столкновение с автомобилем марки Peugeot 508 под управлением 29-летнего водителя. После столкновения Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом №21 под управлением 33-летнего водителя и мотоциклом марки Racer под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Находясь под присмотром врачей в городской больнице, девушка-водитель признана подозреваемой и ее палата под конвоем.
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