В Алматы прошел международный научный симпозиум, посвященный 120-летию М. Ауэзова

185-й дом на улице Тулебаева, который был построен писателем, сегодня стал одним из центров казахской культуры и священным талисманом Алматы.

В Алматы в здании «Ғылым ордасы» прошел международный научный симпозиум «Мухтар Ауэзов и духовное возрождение нации», посвященный 120-летию великого казахского писателя, общественного деятеля, ученого, первого академика Национальной академии наук, доктора филологических наук, профессора Мухтара Омархановича Ауэзова, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Мухтар Ауэзов учился и работал в Семипалатинске, Ташкенте, Ленинграде. С 1930-х годов переехал в Алматы. Судьба города и жизнь того периода были проиллюстрированы им в эссе «День Алматы».





185-й дом на улице Тулебаева, который был построен писателем, сегодня стал одним из центров казахской культуры и священным талисманом Алматы. Именно здесь он завершил свое знаменитое произведение «Путь Абая». При поддержке акимата города мемориальный дом-музей был полностью отремонтирован корпорацией «Астана-Стройинвест».









«Глава государства в своей программной статье «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» отметил, что мы должны беречь нашу духовную культуру, продвигать наш язык и литературу. Перо Мухтара Ауэзова стало одним из лучших примеров казахской классической литературы и неисчерпаемым вдохновением для будущих поколений», - отметил в своем приветственном слове аким Алматы Бауыржан Байбек.





В ходе симпозиума с докладами о творческом и научном наследии классика казахской литературы и его значении для современной литературы и науки выступили ведущие казахстанские ученые-филологи. В мероприятии также приняли участие ученые-литературоведы из США, Голландии, России, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Турции и других стран.



