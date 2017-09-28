Инцидент с полицейскими в Шымкенте - достанется всем

В Шымкенте в отношении участников потасовки, оказавших сопротивление полицейским, расследуется уголовное дело по двум статьям. Также ведется служебная проверка в отношении самих правоохранителей, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Напомним , 27 сентября в социальных сетях и на лентах информационных агентств появилась информация об инциденте около одного из городских кафе Шымкента, где полицейский якобы ударил девушку.





"В ходе проверки установлено, что в тот день в Аль-Фарабийский ОП поступило сообщение на «102» от молодой девушки, что ее избили неизвестные лица возле кафе по пр. Тауке хана. На месте происшествия группа неизвестных лиц не подчинилась законным требованиям представителей власти. Оказали сопротивление полицейским экипажа дорожно-патрульного полка МПС УВД Шымкента, и применили насилие в отношении стражей порядка. Нарушители сорвали погоны с полицейских, о чем свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения, установленных возле кафе", - сообщили в полиции.





При проведении оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых: мужчину, 1991 г.р., жителя Кызылординской области, и девушку, 1994 г.р., жительницу Шымкента. Их доставили в Аль-Фарабийский ОП для выяснения всех обстоятельств происшедшего.





"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 293 «Хулиганство» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Оба подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование. В настоящее время в отношении сотрудников Местной полицейской службы УВД Шымкента проводится служебная проверка", - добавили в пресс-службе ДВД ЮКО.







