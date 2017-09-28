Депутат: У казахстанских девушек нет идеала женщины
28 сентября 2017, 16:10
Нынешние подростки не знают таких женщин, как Дарига Назарбаева, также не знают имя государственного секретаря Казахстана и других известных женщин страны.
В ходе социологического опроса общественного фонда "Казак кызы" среди казахстанских школ, большинство девочек не смогли ответить на вопрос: кто для них является идеалом и служит примером. Остальная часть ответила, что им подходит модель поведения звезд социальных сетей и казахстанских селебрити.
В интервью Sputnik Казахстан президент ОФ "Казак кызы", депутат маслихата города Астаны Каракат Абден пояснила, в чем причина отсутствия у современных казахстанских девочек примеров для подражания, и, как следствие, правильной модели поведения.
"Нет идеологии. Она не создана. Если мы говорим о воспитании молодежи, то должны воспитывать на конкретных примерах, конкретных образах. Я всегда говорю, что в советское время эта работа была хорошо проведена. Были образы, где-то они были созданы искусственно. И этот опыт нужно брать. Взять образ хорошей казахстанской девушки, с хорошей внешностью, с хорошей репутацией, которая вышла правильно замуж, добивается все своим трудом, потом становится мамой, как воспитывает своих детей", — считает Каракат Абден.
Как отмечает собеседница, нынешние подростки не знают таких женщин, как Дарига Назарбаева, также не знают имя государственного секретаря Казахстана и других известных женщин страны.
Фото: аккаунт Каракат Абден в соцсетях
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