Депутат: У казахстанских девушек нет идеала женщины

"Нет идеологии. Она не создана. Если мы говорим о воспитании молодежи, то должны воспитывать на конкретных примерах, конкретных образах. Я всегда говорю, что в советское время эта работа была хорошо проведена. Были образы, где-то они были созданы искусственно. И этот опыт нужно брать. Взять образ хорошей казахстанской девушки, с хорошей внешностью, с хорошей репутацией, которая вышла правильно замуж, добивается все своим трудом, потом становится мамой, как воспитывает своих детей", — считает Каракат Абден.





Как отмечает собеседница, нынешние подростки не знают таких женщин, как Дарига Назарбаева, также не знают имя государственного секретаря Казахстана и других известных женщин страны.





Фото: аккаунт Каракат Абден в соцсетях







