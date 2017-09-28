Международный турнир по дзюдо собрал в Актобе спортсменов из 10 стран мира

В Международном турнире на Кубок Президента РК будут бороться 60 спортсменов из 10 стран.

В открытии крупнейшего спортивного мероприятия, проводимого в рамках республиканского форума «Туған жер» приняла участие Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова, передает пресс-служба акима области.





- Президент личным примером призывает всех казахстанцев активно заниматься физической культурой и спортом. Сегодня в Казахстане на развитие массового спорта выделено более 50 млрд. тенге. Около 5 миллионов человек занимаются физической культурой и спортом, из них почти 80 тысяч занимаются дзюдо. Это практически население целого города Жезказгана. В этом году Казахстан приступил к реализации Третьей модернизации страны, огромной составляющей которой является духовное возрождение. В программе «Рухани жаңғыру» и в боевом искусством дзюдо, означающем в переводе «мягкий путь», есть одна общая компонента - это совершенствование сознания. Основатель данного вида спорта Дзигоро Кано как-то сказал: «Тот, кто будет изучать дзюдо, будет силен в своей воле и будет возвышать свой дух», - отметила Госсекретарь, приветствуя участников соревнования.









Побед и успехов спортсменам пожелал аким области Бердыбек Сапарбаев.









- Благодаря политике нашего государства, нашего Президента Нурсултана Назарбаева, реализуются конкретные государственные программы, направленные на популяризацию, развитие спорта и физической культуры. В рамках исполнения поручений Главы государства в Актюбинской области принимаются меры по укреплению материально-технической базы, созданию комфортных условий для совершенствования мастерства спортсменов. Мы верим, что все это позволит нам взрастить призеров и победителей Олимпиад, чемпионов мира, - отметил аким области.









В свою очередь, легенда спорта, борец, олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров подчеркнул, что сегодняшние условия для подготовки спортсменов, не сравнить с теми, что были раньше.









- В 60-80 годы у нас не было таких спортивных залов, таких хороших условий для тренировок, которые есть у нынешнего поколения. Все это строят и делают для вас - молодых казахстанцев, во имя вашего успеха и будущего. Цените то, что является вековой мечтой наших предков – Независимость государства, полной самоотдачей служите делу мира и процветания родины, - обратился к молодым спортсменам Жаксылык Ушкемпиров.









В Международном турнире на Кубок Президента РК будут бороться 60 спортсменов из 10 стран, в том числе из России, Кыргызстана, Украины, Беларуси, Южной Кореи, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Казахстана.









Почетными гостями турнира также стали чемпион Олимпийских игр, главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко, олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и Бахтияр Артаев.









Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



