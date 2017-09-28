Стоимость модернизации Шымкентского НПЗ объяснили в Минэнерго

Директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК Куаныш Кудайбергенов объяснил стоимость модернизации Шымкентского НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоимость модернизации Шымкентского завода не самая дорогая, она даже меньше стоимости модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Но по сравнению с Павлодарским заводом почти в два раза выше», - сказал Куаныш Кудайбергенов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, объясняется это тем, что эффект от модернизации Шымкентского НПЗ гораздо существеннее, чем на Павлодарском заводе.

«То есть, это не только увеличение до класса К-4,К-5. Это также увеличение общего объема переработки, в частности, по Шымкенту с 5,5 до 6 млн и увеличение глубины переработки. По Павлодарскому заводу увеличение общего объема переработки остается практически неизменным, основное направление, это именно увеличение экологической составляющей», - добавил Куаныш Кудайбергенов.

Отметим, что в 2016 году сообщалось, что модернизация Шымкентского НПЗ обойдется в 1,8 млрд долларов.

Серик Сабеков