В РК утвердили правила регистрации гражданских воздушных судов и беспилотников

С момента внесения в Государственный реестр гражданское воздушное судно приобретает национальную принадлежность РК.

Приказом министра по инвестициям и развитию РК от 30 июня 2017 года утверждены Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан, прав на них, а также форм документов, удостоверяющих права на них, сообщает Zakon.kz.





Гражданское воздушное судно регистрируется в Государственном реестре по заявлению его собственника или его эксплуатанта только при условии, если:





- воздушное судно не зарегистрировано в другом государстве;

- собственником или эксплуатантом воздушного судна является физическое или юридическое лицо Республики Казахстан;

- сертификат типа воздушного судна или другой аналогичный документ были выданы или признаны действительными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.





С момента внесения в Государственный реестр гражданское воздушное судно приобретает национальную принадлежность РК.





Свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна находится на борту воздушного судна.





Воздушное судно, занесенное в Государственный реестр, допускается к полетам как в воздушном пространстве республики Казахстан, так и за его пределами.





Также учету подлежат беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 1,5 кг.





В случае постановки на учет беспилотного летательного аппарата уполномоченный орган выдает свидетельство о постановке на учет беспилотного летательного аппарата.





Учет беспилотного летательного аппарата ведется уполномоченным органом в специальном журнале. Учетные номера постановки на учет беспилотных летательных аппаратов должны соответствовать их порядковым номерам в журнале учета беспилотного летательного аппарата.





Реестр учета беспилотного летательного аппарата ведется по форме согласно приложению 13 к Правилу в бумажном виде.





При наличии соответствующего защищенного программного продукта Реестр учёта беспилотного летательного аппарата ведется на электронных носителях с возможностью дублирования. При несоответствии между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.





Срок постановки на учет, а также снятие с него беспилотного летательного аппарата составляет 30 рабочих дней.





Лица, приобретающие беспилотные летательные аппараты с целью эксплуатации, обращаются с заявлением о постановке на учет в уполномоченный орган с приложением следующих документов:





- заявление по форме согласно приложению 14 к Правилу;

- копию учредительного документа (для юридических лиц) или документ удостоверяющих личность (для иностранных физических лиц).

в случае, когда физическое или юридическое лицо является нерезидентом Республики Казахстан документы представляется в нотариально заверенном виде;

- нотариально заверенная копия договора купли-продажи или иной документ, подтверждающий право собственности (нотариально заверенные), либо решение суда;

- нотариально заверенная копия договора аренды, лизинга, имущественного найма, иной документ, подтверждающий право пользования беспилотным летательным аппаратом;

- копия документа изготовителя с описаниями характеристик беспилотной авиационной системы (максимальная взлетная масса, максимальная скорость, максимальная высота полета, максимальное время полета, канал управления, дальность полета, дальность управления);

- тип и номер летательного аппарата (паспорт), двигателя и станции внешнего пилота;

- копию сертификата типа или эквивалентного ему документа (при наличии);

- свидетельство об исключении беспилотного летательного аппарата (в случае если беспилотный летательный аппарат состоял на учете иностранного государства) с учёта иностранного государства;

- подтверждение заявителя в произвольной письменной форме об отсутствии военного и прослушивающего оборудования на регистрируемом беспилотном летательном аппарате.





Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования (27 сентября).



