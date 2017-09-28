Адвокаты и Минюст не могут найти компромисс по отмене вступительного взноса

В Минюсте предложили отменить обязательный взнос для вступления в профессию (он порой доходит до 800 000 тенге). Коллегия адвокатов категорически против отмены.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел на заседании общественного совета в Министерстве юстиции при обсуждении проекта закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» прокомментировал журналистам предложение об отмене вступительного взноса для защитников.

«Для молодых людей приобретение помещения по рыночной стоимости нереально, поэтому в законе предусмотрен целевой вступительный взнос, он в пределах 600 000 для молодых людей», - сказал Ануар Тугел.

В сельской местности адвокаты освобождаются от взноса. Кроме того, молодым адвокатам в городах предоставляется рассрочка для оплаты взноса в течение года. На эти взносы приобретается помещения для адвокатов и компьютеры для работы.

«У нас многие адвокаты приобретают респектабельные помещения и создают конторы. Но большинство, те, кто впервые вступают в ряды адвокатов, наоборот, хотят осуществлять свою деятельность в юридических консультациях, потому что помимо молодёжи там есть адвокаты с опытом, которые учат азам. Здесь уполномоченный орган неправильно акценты сделал, что якобы вступительный взнос стал барьером для увеличения числа адвокатов. Основной барьер - это то, что адвокат не защищён в уголовном процессе», - считает глава коллегии.

На вопрос о возможном снижении взноса Ануар Тугел заявил, что готов оставить его в пределах 400 000 тенге.

«Я думаю, проблем нет. Мы уже давно сказали, что сами этот вопрос урегулируем. Я думаю, что в пределах 400 000 - 500 000 тенге - это вполне подъёмная сумма. В пределах двух окладов», - отметил он.

На замечания о том, что финансовая деятельность адвокатов не прозрачна, и фактически они отчитываются только друг перед другом внутри сообщества, Ануар Тугел возразил, что коллеги строго спрашивают за каждый собранный тенге.

«У нас адвокаты за то, что вносят, спрашивают. Адвокаты очень подкованные люди и за каждую копейку спросят и у меня, и председателей областных и городских коллегий. Если где-то копейка не туда ушла, ещё как накажут председателя - мама не горюй. Каждый считает свою копейку», - добавил он.

В свою очередь директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК Бактыгуль Атагазиева подчеркнула, что законопроект направлен на получение населением квалифицированной юридической помощи.

«На наш взгляд, первоначальный взнос является дополнительной преградой для молодых специалистов. Почему должно ограничиваться право на труд вступительным взносом? Это дополнительный барьер, который препятствует увеличению числа адвокатов. Почему должна быть монополия? За четыре последних года всего лишь на 300 человек увеличились ряды адвокатов. Это очень малый процент. Многие не могут заплатить. К примеру, в Восточно-Казахстанской области 400 000 тенге вступительный взнос, в Алматы - 600 000-700 000 тенге. Доходит до 800 000 тенге. Получается, адвокат платит за стажировку от 140 000 до 280 000 тенге и чтобы войти в профессию. Он должен больше миллиона заплатить», - сказала она.

По её мнению, не обязательно покупать помещения для адвокатов.

«Мы считаем: зачем покупать помещения? Пусть адвокат сам арендует их. Нотариусы и частные судоисполнители сами арендуют. В законе предусмотрены целевые добровольные взносы, которые могут быть собраны с адвокатов и направляться на нужды сообщества. Есть ежемесячные взносы», - высказала она позицию ведомства.

В октябре законопроект планируют внести в Мажилис. Его концепция направлялась для обсуждения в филиалы коллегии, но там она не нашла поддержки.

«Есть ряд адвокатов, которые прямо не пойдут против коллегии. Но они говорят: почему нет прозрачности деятельности коллегии адвокатов?»- рассказала Бактыгуль Атагазиева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане активно обсуждается новый закон, регламентирующий деятельность адвокатов и юристов. Среди предлагаемых нововведений - отмена сбора на вступление в Республиканскую коллегию адвокатов, саморегуляция юридических консультантов и даже специальная форма одежды.

Бауржан Муканов