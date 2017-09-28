Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан предлагает новый подход по урегулированию ситуации в Афганистане

28 сентября 2017, 16:28

В целом, звучал призыв к международному сообществу продолжать оказывать помощь афганскому народу по достижению мира и стабильности в стране.

В Совете Безопасности ООН прошли открытые дебаты по ситуации в Афганистане, на которых Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану - глава Миссии ООН по оказанию помощи ИРА (МООНСА) Т. Ямамото представил доклад Генсека о положении в Афганистане. В мероприятии, состоявшемся 25 сентября, также принял участие министр иностранных дел Афганистана С. Раббани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«В своем выступлении Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выразил обеспокоенность в отношении нестабильности положения в области безопасности в Афганистане, что влияет на ситуацию во всем регионе. Кроме того, отмечено, что Казахстан стремится содействовать формированию имиджа Афганистана как привлекательного партнера с большим потенциалом, где афганский народ нуждается в реализации совместных проектов и создании новых рабочих мест», - говорится в сообщении.
Также была подчеркнута заинтересованность государств Центральной Азии к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном в сфере инфраструктуры, транзита и транспорта, энергетики и других областях. Отмечался предлагаемый Казахстаном новый подход по урегулированию ситуации в ИРА, основанный на взаимосвязи вопросов безопасности и развития.
«В целом, в выступлениях участников дебатов звучал призыв к международному сообществу продолжать оказывать помощь афганскому народу по достижению мира и стабильности в стране», - отметили в МИДе.
Фото: inform.kz



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...