Казахстан предлагает новый подход по урегулированию ситуации в Афганистане

В целом, звучал призыв к международному сообществу продолжать оказывать помощь афганскому народу по достижению мира и стабильности в стране.

В Совете Безопасности ООН прошли открытые дебаты по ситуации в Афганистане, на которых Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану - глава Миссии ООН по оказанию помощи ИРА (МООНСА) Т. Ямамото представил доклад Генсека о положении в Афганистане. В мероприятии, состоявшемся 25 сентября, также принял участие министр иностранных дел Афганистана С. Раббани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В своем выступлении Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выразил обеспокоенность в отношении нестабильности положения в области безопасности в Афганистане, что влияет на ситуацию во всем регионе. Кроме того, отмечено, что Казахстан стремится содействовать формированию имиджа Афганистана как привлекательного партнера с большим потенциалом, где афганский народ нуждается в реализации совместных проектов и создании новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Также была подчеркнута заинтересованность государств Центральной Азии к развитию долгосрочного сотрудничества с Афганистаном в сфере инфраструктуры, транзита и транспорта, энергетики и других областях. Отмечался предлагаемый Казахстаном новый подход по урегулированию ситуации в ИРА, основанный на взаимосвязи вопросов безопасности и развития.

«В целом, в выступлениях участников дебатов звучал призыв к международному сообществу продолжать оказывать помощь афганскому народу по достижению мира и стабильности в стране», - отметили в МИДе.

Фото: inform.kz







