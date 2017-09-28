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К Астанинскому процессу могут присоединится пять государств-наблюдателей

28 сентября 2017, 16:30

Китай, Египет, Ирак, ОАЭ и Ливан могут стать членами наблюдательного совета по Сирии.

Министр иностранных дел Сирии сообщил, что приветствуют присоединение других стран в качестве наблюдателей на Астанинском процессе по ситуации в Сирии. Об этом Валид Муаллем рассказал в интервью изданию RT.

"Мы сообщили российской стороне, что будем приветствовать присоединение 5 государств в качестве наблюдателей в Астане. Китая, Ирака, ОАЭ, Египта. Мне кажется, есть пятое государство... Не помню точно", - отметил Валид Муаллем.

Следующая встреча в рамках Астанинского процесс пройдет в конце октября 2017 года. Возможно в ней уже примут участие Китай, Египет, Ирак, ОАЭ и Ливан.

Также министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем рассказал о заключительном этапе войны с террористами «Исламского государства»*. По его словам, армия САР демонстрирует большие успехи и в скором времени ей удастся изгнать из страны боевиков ИГ.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории Казахстана.

Фото AFP

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