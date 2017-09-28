Audi официально представила электрический болид e-tron FE04

Немецкая премиальная марка Audi официально представила новый гоночный болид Audi e-tron FE04, который будет принимать участие в первенстве электрической «Формулы E».









Справедливости ради стоит сказать, что заводская команда Audi основана на коллективе Abt. Новое название команды — Team Audi Sport ABT. Помимо того, что в четверг производитель представил новую машину Audi e-tron FE04, он также огласил состав боевых пилотов.









Итак, в сезоне 2017/2018 за команду за Team Audi Sport ABT будут выступать: Даниэль Абт (номер 66) и Лукас ди Грасси (номер 1). Стоит напомнить, что Лукас ди Грасси — это действующий чемпион «Формулы E».









Главой заводской команды Team Audi Sport ABT назначен бывший известный гонщик Алан Макниш. Что касается нового болида Audi e-tron FE04. Машина получила радикально другую расцветку.

То есть, ранее все болиды Abt Audi были красными. Теперь же, болид окрашен в белый и зеленый цвет. Однако красные акценты остались — для лучшей узнаваемости.





Напомним, ранее стало известно, что начиная с четвёртого сезона чемпионата (2017/2018 год) компания Audi официально приходит в «Формулу E» с собственной командой.