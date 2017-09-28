Audi официально представила электрический болид e-tron FE04
28 сентября 2017, 16:37
Немецкая премиальная марка Audi официально представила новый гоночный болид Audi e-tron FE04, который будет принимать участие в первенстве электрической «Формулы E».
Напомним, ранее стало известно, что начиная с четвёртого сезона чемпионата (2017/2018 год) компания Audi официально приходит в «Формулу E» с собственной командой.
Справедливости ради стоит сказать, что заводская команда Audi основана на коллективе Abt. Новое название команды — Team Audi Sport ABT. Помимо того, что в четверг производитель представил новую машину Audi e-tron FE04, он также огласил состав боевых пилотов.
Итак, в сезоне 2017/2018 за команду за Team Audi Sport ABT будут выступать: Даниэль Абт (номер 66) и Лукас ди Грасси (номер 1). Стоит напомнить, что Лукас ди Грасси — это действующий чемпион «Формулы E».
Главой заводской команды Team Audi Sport ABT назначен бывший известный гонщик Алан Макниш. Что касается нового болида Audi e-tron FE04. Машина получила радикально другую расцветку.
То есть, ранее все болиды Abt Audi были красными. Теперь же, болид окрашен в белый и зеленый цвет. Однако красные акценты остались — для лучшей узнаваемости.
Via livecars
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