2-летняя малышка стащила попкорн у зазевавшегося принца Гарри

Принц Гарри, по чьей инициативе и проводятся игры, так увлёкся баскетбольным матчем, что не заметил воровства попкорна из своего пакета,

Как сообщает издание Mirror, ловкая малышка — дочь бывшего участника Игр непобеждённых Эмили Хенсон. Ей удалось несколько раз стащить попкорн из пакета принца, прежде чем он обратил на это внимание.

К счастью, член королевской семьи решил не заключать двухлетнюю воровку в Тауэр. И, хотя его первой реакцией была попытка отстоять свой попкорн, он всё же решил угостить Эмили.

Напомним, что ранее принц посетил официальное открытие игр вместе со своей девушкой Меган Маркл. Это было первое совместное появление пары на публике.