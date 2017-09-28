"Живут как Маугли": в ВКО из-за пьянства матери дети не ходят в школу

Полицейские обивают порог ветхого дома женщины, которая их игнорирует, чтобы ее образумить.

Пока сверстники шестилетнего Богдана и восьмилетнего Антона (имена детей изменены по этическим причинам) ходят в школу чистенькими и с красивыми принадлежностями, два брата живут с матерью-выпивохой и знать не знают, что такое класс, первая учительница, перемена, оценки и рюкзак с учебниками и тетрадками , сообщает , сообщает ustinka.kz





Полицейские обивают порог ветхого дома женщины, которая их игнорирует, чтобы ее образумить.





"Во время ОПМ мы вышли на неблагополучную семью. Мать имеет на иждивении двух детей, один ребенок живет с инвалидностью, второму срочно нужно заключение комиссии ПМПК, после чего будет решаться его судьба, так как он имеет проблемы с развитием. Родительница, получая пенсию на одного из сыновей, воспитанием детей не занимается, периодически употребляет спиртное, таскает их с собой по собутыльникам: санитарное состояние дома, где находятся дети, оставляет желать лучшего. Братья никогда не были в школе, они даже толком не разговаривают", - рассказывает инспектор Куаныш Кусагиев.





Как выяснилось, нерадивой матери уже давали шанс на исправление, которым она так и не воспользовалась.





"Мы уже рассматривали на комиссии образ жизни и поведение женщины. Тогда ее дети, разгуливая по городу одни на несколько месяцев попали в Центр для адаптации несовершеннолетних. Но она никаких выводов для себя не сделала. Завтра рано утром приедем сюда вместе со школьным инспектором… Дети должны общаться, учиться и жить в нормальных условиях", - добавляет он.





"В голове не укладывается, как мать может быть настолько равнодушна к дальнейшей судьбе и здоровью собственных кровинок, меняя их на бутылку водки и шумную компанию. Разгоните вы уже этот притон. Сил нет на это смотреть. Детей жалко, живут как Маугли...", - сказал сосед женщины.





За время ОПМ полицейские проверили более 170 неблагополучных семей, где живут 195 несовершеннолетних, которые состоят на учетах в ОВД. Дополнительно на профилактический учет полицейских поставлено 19 семей и девять подростков"





Фото: Устинка Live















