Участникам форума «Туған жер» презентовали ГЧП проекты Актюбинской области

В Актобе участники республиканского форума «Туған жер» вице-министры, заместители акимов областей, гости из ближнего и дальнего зарубежья ознакомились с реализацией поручений Главы государства по развитию государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса, передает пресс-служба акима Актюбинской области.





Всего в регионе посредством механизмов государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса реализуется 125 проектов. Общий объем частных инвестиций составляет 50 млрд. тенге.









В числе проектов государственно-частного партнерства, планируемых к скорому вводу - офтальмологический центр «Дару Жарығы», где будет оказываться высокоспециализированная офтальмологическая помощь детскому и взрослому населению. Стоимость проекта - 3,2 млрд. тенге.





Также близится к завершению возведение и оснащение Дворца бракосочетания и нового здания историко-краеведческого музея, общей стоимостью около 2 млрд. тенге.





Отметим, благодаря социальной ответственности предпринимателей региона в Актобе станет одним музеем больше. Дом-музей «Аналарға тағзым» будет построен как дань уважения всем казахстанским матерям. Перед музейным комплексом будет установлен памятник женщинам-героям Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.









Долгожданное открытие Хоккейного модуля, являющегося практической реализацией проекта Президента «Туған жер», состоялось минувшим летом. Это первое подобное спортивное сооружение для развития зимних видов спорта, построенное в регионе за годы Независимости. В тренировочном комплексе готовят не только хоккеистов, но и будущих чемпионов по фигурному катанию и шорт-треку. Отметим, установленная здесь хоккейная коробка соответствует высоким международным стандартам и предназначена для профессиональных занятий спортом. Стоимость комплекса, учитывая строительство, оснащение оборудованием и благоустройство территории, составила более 544 миллионов тенге.









Также гостей форума ознакомили с условиями проживания выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей в центре социальной адаптации «Мейірім». Сегодня в комплексе, не имеющем аналогов в Казахстане, живут и работают около 90 молодых людей в возрасте 16-29 лет. На участке площадью 3 гектара построены четыре двухэтажных таунхауса с уютными квартирами площадью 43 кв. метра, оснащенными новой мебелью и необходимыми коммуникациями.









На территории комплекса имеются учебно-производственные площади, парикмахерская, цветочный магазин, теплица, цех по ремонту обуви и швейный цех, на базе которых воспитанники смогут обучаться профессиям, проходить рабочую практику и заниматься трудовой деятельностью, получая заработную плату. Инвестором проекта является частный благотворительный фонд «Сәби», выделивший на его реализацию 1,4 млрд. тенге.









Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области







