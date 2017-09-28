До конца года в Байконур подадут газ

До конца года важные социальные объекты города Байконура будут обеспечены газом. Данный вопрос находится на постоянном контроле в правительстве.

«Все 48 км сети в прошлом году уже построил Казтрансгазаймак. АГРС построена. Летом прошло заседание межправительственной комиссии, где была утверждена схема газификации. Сети наши готовы. Ждем подписания соглашения межправительственной комиссии, и мы, в принципе, готовы к подаче газа. Я надеюсь, до конца года мы подадим газ», - сказал генеральный директор АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Манас Тасыбаев в ходе пресс-конференции на тему «Газовая отрасль и глубокая переработка нефти в Казахстане».

Вице-министр энергетики Магзум Мырзагалиев отметил, что вопрос газификации Байконура находится на особом контроле, передает корреспондент BNews.kz.

«Уже есть реальная возможность подключить первые социальные объекты Байконура. Данный вопрос находится на постоянном контроле в правительстве. Мы практически еженедельно собираемся, докладываем. Надеемся, что в этом году первые социальные объекты будут подключаться», - подытожил Мырзагалиев.