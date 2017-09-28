Самая маленькая Skoda получила спецверсию

Особый городской компакт Skoda Citigo Design Edition будет доступен с двухцветным оформлением экстерьера. В частности, крыша и корпуса наружных зеркал заднего вида модели могут быть окрашены в чёрный или белый оттенок.





Помимо этого, для специального издания Skoda Citigo Design Edition предусмотрен набор уникальных 15-дюймовых колёсных дисков чёрного цвета. В оформлении интерьера также можно обнаружить чёрные тонна.









Кроме ряда эксклюзивных решений оформления экстерьера и интерьера, особый хэтч получил расширенный список стандартного оборудования. Например, в арсенале модели значится климат-контроль, задний парктроник, система ESC, четыре подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни и кожаное спортивное рулевое колесо.

Заинтересованные итальянские клиенты смогут приобрести особую модель Skoda Citigo Design Edition с 1,0-литровым бензиновым двигателем, который, в свою очередь, может генерировать 60 или 75 лошадиных сил. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика» или же роботизированная коробка передач.



