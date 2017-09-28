В Жамбылской области парня поймали при попытке перебросить в колонию сотовые телефоны

Сам задержанный освободился из этой колонии весной.

Как сообщают в пресс-службе Комитета УИС, порядка 90% запрещенных предметов изымаются на подступах к учреждениям уголовно-исполнительной системы, передает передает Zakon.kz





Только за последние дни в нескольких регионах пенитенциарной системы республики зарегистрированы несколько случаев.





Так, на прилегающей территории учреждения ЖД-158/2 Жамбылской области сотрудники УИС задержали молодого человека при попытке переброса через основное заграждение колонии шести сотовых телефонов. При установлении личности выяснилось, что 24-летний задержанный оказался бывшим осужденным - весной 2017 года он освободился из этого учреждения, где отбывал три года.





Следующий пример зарегистрирован в учреждении ЕС-164/3 Северо-Казахстанской области. Здесь сотрудники УИС проявили бдительность во время досмотра въезжающего в промышленную зону колонии автотранспорта. В кабине большегрузного КамАЗа в труднодоступном месте был обнаружен бумажный сверток, в котором находилась марихуана.





Аналогичная попытка доставки запрещенных предметов зарегистрирована в Акмолинской области.



