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В Жамбылской области парня поймали при попытке перебросить в колонию сотовые телефоны

28 сентября 2017, 17:09

Сам задержанный освободился из этой колонии весной.

Как сообщают в пресс-службе Комитета УИС, порядка 90% запрещенных предметов изымаются на подступах к учреждениям уголовно-исполнительной системы, передает Zakon.kz.

Только за последние дни в нескольких регионах пенитенциарной системы республики зарегистрированы несколько случаев.

Так, на прилегающей территории учреждения ЖД-158/2 Жамбылской области сотрудники УИС задержали молодого человека при попытке переброса через основное заграждение колонии шести сотовых телефонов. При установлении личности выяснилось, что 24-летний задержанный оказался бывшим осужденным - весной 2017 года он освободился из этого учреждения, где отбывал три года.

Следующий пример зарегистрирован в учреждении ЕС-164/3 Северо-Казахстанской области. Здесь сотрудники УИС проявили бдительность во время досмотра въезжающего в промышленную зону колонии автотранспорта. В кабине большегрузного КамАЗа в труднодоступном месте был обнаружен бумажный сверток, в котором находилась марихуана.

Аналогичная попытка доставки запрещенных предметов зарегистрирована в Акмолинской области.

"В ходе подготовки материала для СМИ поступило сообщение об изъятии сотрудниками учреждения ЕЦ-166/5 (пос. Аршал) нескольких свертков с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, а также сотового телефона с зарядным устройством. Перечисленные запрещенные предметы изъяты на контрольно-пропускном пункте во время досмотра большегрузного КамАЗа. Изъятое вещество направлено на судебно-химическую экспертизу", - рассказали в ведомстве.

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