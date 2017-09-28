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В Кыргызстане, выпрыгнув из ехавшего на большой скорости микроавтобуса, погиб ребенок

28 сентября 2017, 17:10

За рулем автотранспорта находился пьяный водитель.

В Кара-Суйском районе 5-летний ребенок погиб, выпрыгнув из ехавшего на скорости микроавтобуса, сообщает корреспондент Turmush.

27 сентября, около 8 вечера житель района И.Н., 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости ехал на микроавтобусе марки «Мерседес-Бенц 380». Находившийся в автомобиле ребенок, 2012 года рождения, испугавшись большой скорости, открыл дверь и выпрыгнул. Мальчик погиб под колесами автомобиля.

По данному факту проводится расследование. Кроме того, проверяется информация о том, имел ли погибший ребенок родственную связь с водителем микроавтобуса.



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