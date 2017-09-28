Дело о жестком изнасиловании в Балхаше - осуждена бывшая подруга жертвы
28 сентября 2017, 17:18
Она дала ложные показания во время расследования дела об изнасиловании Нургуль Кусылбековой.
В Балхаше суд вынес женщине, ставшей свидетельницей похищения Нургуль Кусылбековой, которую впоследствии изнасиловали на кладбище, сообщает NV.kz.
Бывшую подругу Нургуль Кусылбековой приговорили к условному сроку. Девушка давала ложные показания с самого начала расследования уголовного дела. Она выгораживала двух насильников Нургуль. Именно из квартиры осужденной преступники похитили свою жертву. Она не позвонила в полицию, а вечером, приехала за насильниками и Нургуль на кладбище и убеждала пострадавшую не писать заявление. Не смотря на многочисленные травмы, сутки продержала Нургуль взаперти.
Лжесвидетельнице пришлось пойти на процессуальную сделку с прокурором, и признать вину. В итоге ей назначили условный срок 2,5 года.
Напомним, что произошло это в августе прошлого года. Двое подозреваемых вывезли Нургуль на кладбище и издевались над ней несколько часов. После обращения в полицию дело было буквально замято: расследование проводилось с грубыми нарушениями, обидчики гуляли на свободе. После вмешательства движения "Немолчи.kz" расследование сдвинулось с места, но итога так и не было. Нургуль была вынуждена обратиться к генеральному прокурору. Сейчас идет суд над ее обидчиками.
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