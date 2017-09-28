Дело о жестком изнасиловании в Балхаше - осуждена бывшая подруга жертвы

В Балхаше суд вынес женщине, ставшей свидетельницей похищения Нургуль Кусылбековой, которую впоследствии изнасиловали на кладбище , сообщает , сообщает NV.kz





Бывшую подругу Нургуль Кусылбековой приговорили к условному сроку. Девушка давала ложные показания с самого начала расследования уголовного дела. Она выгораживала двух насильников Нургуль. Именно из квартиры осужденной преступники похитили свою жертву. Она не позвонила в полицию, а вечером, приехала за насильниками и Нургуль на кладбище и убеждала пострадавшую не писать заявление. Не смотря на многочисленные травмы, сутки продержала Нургуль взаперти.





Лжесвидетельнице пришлось пойти на процессуальную сделку с прокурором, и признать вину. В итоге ей назначили условный срок 2,5 года.





Напомним , что произошло это в августе прошлого года. Двое подозреваемых вывезли Нургуль на кладбище и издевались над ней несколько часов. После обращения в полицию дело было буквально замято: расследование проводилось с грубыми нарушениями, обидчики гуляли на свободе. После вмешательства движения "Немолчи.kz" расследование сдвинулось с места, но итога так и не было . Нургуль была вынуждена обратиться к генеральному прокурору . Сейчас идет суд над ее обидчиками.