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В Таджикистане библиотекаря оштрафовали на $1,5 тыс за лишних гостей на свадьбе сына

28 сентября 2017, 17:18

Суд посчитал его действия нарушением закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Суд столичного района Исмоили Сомони вынес вердикт по делу экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода. Он приговорен к выплате штрафа в размере 12,5 тысяч сомони (около 1,5 тысяч долларов) за то, что проигнорировал нормы закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», и пригласил на свадьбу сына гостей больше, чем положено в стране, пишет Asia Plus.

Тоджиддина Хабибуллоева – отца жены его сына (кудо) суд тоже проговорили к выплате штрафа. Однако он выплатит в два раза меньше - 5 тысяч сомони.

Они оба признаны виновными по статье 481 (Нарушение установленного законодательством Республики Таджикистан порядка об упорядочении обычаев, торжеств и мероприятий) Административного Кодекса РТ.

Сам экс-глава Нацбиблиотеки не считает себя виновным, и говорит, что дело было сфабриковано. Он намерен обжаловать решение суда в кассационном порядке в столичном суде.

Фото с сайта news.tj

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