«КазАгро» будет финансировать новые технологии в аграрном секторе

АО «КазАгро» более активно займется финансированием развития новых агротехнологий в Казахстане. Об этом, в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщила заместитель председателя правления АО «КазАгро» Гульназ Атамкулова.

Как отметила Г. Атамкулова, сегодня «КазАгро» активно участвует во внедрении новых «зеленых» технологий в сельское хозяйство. Так, еще в 2013 году была принята отдельная программа по финансированию ветрогенераторов и солнечных батарей, а первые проекты ВИЭ были продемонстрированы в преддверии «Экспо-2017».

«Эти проекты показали состоятельность «зеленых» технологий и послужили демонстрационными площадками для других сельхозформирований», — пояснила Г. Атамкулова.

Среди всех проектов, профинансированных АО «КазАгро», Г. Атамкулова выделила такие инвестиционные проекты, как система капельного орошения, программа по развитию животноводства и строительство тепличной установки Green House в Актюбинской области, в которой используются технологии пятого поколения тепличного хозяйства, внедренные лишь в нескольких странах мира.

Г. Атамкулова также сообщила, что сегодня в холдинг поступают заявки на финансирование проектов, которые предполагают полный цикл в молочном производстве и животноводстве.

«Такие примеры финансирования в портфеле КазАгро есть. Новые проекты мы будем активно финансировать», — резюмировала она.