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Пострадавший в ДТП в Турции: Водитель взял удар на себя и спас нас

28 сентября 2017, 17:27

Водитель погиб на месте.

Один из пострадавших в страшном ДТП в Анталье казахстанцев рассказал подробности происшествия, сообщает informburo.kz.

"Мы должны были ночью поехать в аэропорт и вызвали такси. Это был микроавтобус, все семеро сели в машину, за рулём был водитель турок. Встречная машина неслась на скорости 230 км в час, она пробила ограждающую сетку и влетела в нашу машину. Водитель постарался весь удар взять на свою сторону. Он погиб на месте. Можно сказать, он спас наши жизни. Я сидел в самом конце справа, меньше всех пострадал", – рассказывает подробности страшного дня Батырхан Хайрбаев.

Напомним, 21 сентября семь казахстанских туристов попали в крупное ДТП в Турции. Погибли четыре человека, включая водителя такси. Казахстанцы же получили тяжелые травмы и перенесли сложные операции.

Как ранее сообщала пресс-служба акима Алматинской области, трое из семи пострадавших в минувшую среду вернулись в Казахстан. Их имена - Вадим, Батырхан и Диляра.

Как рассказала родственница одного из попавших в ДТП казахстанцев Эльзира, пострадавшие в аварии Нурсултан и Алмагуль дружили со школы и буквально недавно - 9 сентября - справили свадьбу. Друзья в качестве подарка вручили им путевку в Турции, куда они вместе с ними направились отмечать медовый месяц молодоженов.

Фото: informburo.kz

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