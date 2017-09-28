Кашаган и Карачаганак максимально увеличат добычу газа - Минэнерго

Крупные нефтегазовые месторождения постепенно будут переходить в газовую категорию. Об этом заявил вице-министр энергетики Магзум Мырзагалиев, передает корреспондент BNews.kz.

«Одним из приоритетов для отрасли является развитие новых транспортных маршрутов и развитие экспортного потенциала страны. Сегодня общая протяженность магистральной газотранспортной системы составляет порядка 18 тыс км и 50 тыс км распределительных сетей. Три года назад была введена в эксплуатацию линейная часть газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. Полное завершение проекта с доведением до пропускной способности до 10 млрд кубометров в год планируется уже в этом году после завершения строительства двух компрессорных станций Бозой и Караозек.

Для строительства газопровода были привлечены иностранные инвестиции. Построенный международный газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай позволил расширить транзитный потенциал страны и создать возможности для экспорта казахстанского газа в Китай», - сказал вице-министр Мырзагалиев.

Он отметил, что в дальнейшем крупные нефтегазовые месторождения перейдут в газовую категорию.

«В дальнейшем по мере выработки жидких углеводородов данные крупные нефтегазовые месторождения постепенно будут переходить в газовую категорию, что предусматривает на них большую добычу газа.

Министерством целенаправленно ведется политика по снижению объемов сжигаемого газа на нефтегазовых месторождениях. За последние годы объем сжигаемого на факелах газа снизился более чем в три раза с 3,1 млрд кубометров (при добыче 27 млрд кубометров в 2006 году) до 1 млрд кубометра (при добыче газа 46,4 млрд в 2016 году). Доля сжигаемого газа в суммарном объеме добычи снизилась почти в шесть раз с 11,5% до 2%», - отметил Мырзагалиев.

Вице-министр уверен, что это достигнуто благодаря ужесточению экологических требований к недропользователям, что, в свою очередь, способствовало созданию новой инфраструктуры по переработке сжигаемого или утилизированного газа.

По итогам 2016 года экспорт газа в республике составил 13,7 млрд кубометров, транзит - 76 млрд кубометров. План 2017 года - более 48 млрд кубометров.

Основная доля добычи газа обеспечивается за счет крупных месторождений: Карачаганак (49%), Тенгиз (31%) и Кашаган (14%).

Напомним, что Минэнерго РК дополнительно импортирует авиационное топливо из Росссии и наращивает мощности переработки Шымкентского НПЗ.