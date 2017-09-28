В частности, в правила внесены следующие изменения:

Пункты 1 и 2 изложены в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила создания условий работодателями для прохождения профилактических медицинских осмотров лицам, подлежащим данным осмотрам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования разработаны в соответствии с подпунктом 119) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и определяют порядок создания условий работодателями для прохождения профилактических медицинских осмотров лицам, подлежащим данным осмотрам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

2. Основной целью проведения профилактических медицинских, в том числе скрининговых осмотров населения, подлежащего данным осмотрам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - профилактический осмотр) является выявление заболеваний на ранних стадиях, предупреждение развития заболеваний, предупреждение факторов риска, способствующих возникновению заболеваний, формирование и укрепление здоровья работающего населения.»;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Профилактический осмотр проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования субъектами здравоохранения, имеющими лицензию на данный вид деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок создания условий работодателями для прохождения профилактических медицинских осмотров лицам, подлежащим данным осмотрам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования»;

Пункт 14 изложен в следующей редакции:

«14. Своевременность прохождения профилактического осмотра населением контролируется Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальными подразделениями, а также местными органами по инспекции труда.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.