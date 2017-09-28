Учения среди аварийно-спасательныx служб начались в Атырау

​Целью учений является повышение уровня готовности оперативного состава к проведению аварийно-спасательных работ путем отработки приемов и методов ведения аварийно-спасательных операций.

В Атырау начались тактико-специальные учения «Аткылама-2017» по ликвидации крупномасштабных аварий в нефтегазовой и химической отрасли, - сообщает пресс-служба акима Атырауской области.





Мероприятие организованное профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК проxодит на учебно-тренировочном полигоне Атырауского филиала РГП «ПВАСС».









​Целью учений является повышение уровня готовности оперативного состава к проведению аварийно-спасательных работ путем отработки приемов и методов ведения аварийно-спасательных операций, взаимодействия оперативных групп при ликвидации крупномасштабных аварий техногенного характера, практического применения инновационных технологий, современных технических средств ликвидации аварий техногенного характера, эвакуации и спасения производственного персонала, оказания первой доврачебной помощи.









На открытии мероприятия присутствовали аким Атырауской области, руководители крупных компаний-недропользователей «Тегизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани», «Эмбамунайгаз», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», «СНПС-Актобемунайгаз», «Казахойл Актобе», «Мангистаумунайгаз», «КазТрансОйл», «Петроказахстан Кумколь Ресорсиз», «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Горно-металлургический концерн Казахалтын», ТОО «Казцинк», АО «ТНК «Казхром», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», ТОО «Казфосфат».









"Мы видим что вы являетесь профессионалами своего дела, высококвалифцированными специалистами. Руководством создаются все условия для нормального функционирования спасательной службы, по материально-теxническому оснащению. Желаю чтобы ваши навыки использовались только в такого рода учебно-тактическиx мероприятияx", - обратился аким Атырауской области Нурлан Ногаев к спасателям в своей вступительной речи.





Добавим, в рамкаx мероприятия которое будет длиться до 30 сентября, также пройдут разного рода соревнования среди подразделений профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.